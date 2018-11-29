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جامعة سوهاج تطلق مشروع "نقدر" لتأهيل وتدريب الطلاب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:08 م
جامعة سوهاج تطلق مشروع "نقدر" لتأهيل وتدريب الطلاب جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن إطلاق جامعة سوهاج مشروع "نقدر" لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتأهيل وتدريب الشباب.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن مشروع "نقدر" يُعد اول برنامج لتنمية قدرات طلاب الجامعة ، وتتولي مسؤلية المشروع الدكتور ة غادة عبد الرحيم علي مستشار رئيس الجامعة للتدريب والتأهيل حيث انها صاحبة فكرة المشروع والمسؤول التنفيذي له، كما أشار الدكتور أحمد عزيز الي انه سيتم التسجيل في البرنامج الاثنين الموافق 3/12 الساعه الحادية عشر صباحا في القاعة الزجاجية بالحرم القديم.

مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (1)
مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (1)

 

مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (2)
 
 
مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (3)
مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (4)
 
مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب (5)
 

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سوهاج

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