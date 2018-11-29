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تيار المستقبل اللبنانى ينفى صحة ما نٌشر عن تحريض أنصاره على النزول للشارع

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:55 م
تيار المستقبل اللبنانى ينفى صحة ما نٌشر عن تحريض أنصاره على النزول للشارع سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
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نفى (تيار المستقبل) فى لبنان، بصورة قاطعة، صحة ما نُشر حول قيامه بالدفع بأنصاره - بصورة ممنهجة ومنظمة - على النزول إلى الشوارع احتجاجا على الإساءات التى يتعرض لها زعيم التيار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى وعرقلة مهمته فى تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه يقف دائما فى الخط الأمامى لحماية الاستقرار الداخلى اللبناني.

واعتبر تيار المستقبل – فى بيان اليوم – أن مثل هذه الاتهامات التى تروج لها بعض الصحف والمواقع الالكترونية (فى لبنان) هى مجرد "محاولات رخيصة تُضاف إلى مسلسل التحريض على التيار الذى لا يحتاج للشارع ولا لإقفال الطرقات للتعبير عن موقفه السياسي"، مشددا على أنه يقف على النقيض ممن اعتادوا على استخدام الشارع والتهديد به.

وذكر التيار أنه سارع فى حينه إلى معالجة ردود الفعل وأصدر بيانات تشدد على وجوب الامتناع عن أية تصرفات تضر بالصالح العام، وذلك فى مواجهة اندفاع مجموعة من المواطنين لتحركات محدودة فى الشارع تنديدا بالإساءات التى أطلقها البعض بحق الحريرى والتيار، وأنه جرى معالجتها على الفور من قبل الجهات الأمنية المختصة "وهى لا تستدعى كل هذا الضجيج والتحريض المذهبي".

وكانت تقارير صحفية نقلت عن "حزب الله" وفريق 8 آذار السياسي، اعتبارهم أن بعض التحركات الميدانية التى قام بها بعض أنصار تيار المستقبل على مدى الأيام الثلاثة الماضية احتجاجا على إساءات بالغة تعرض لها سعد الحريري، قد جرى الإعداد لها بصورة منظمة بمعرفة تيار المستقبل ولم تخرج بصورة عفوية.

 


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