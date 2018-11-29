"تويتر" توقف حسابا ينتحل شخصية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

رويترز

قالت شركة تويتر إنها أوقفت حسابا ينتحل شخصية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على منصتها للتواصل الاجتماعى.

وأضافت الشركة أمس الأربعاء، "أوقفنا الحساب (بوتين آر.إف_إنج) لانتحاله شخصية وذلك بناء على تقرير تلقيناه من مسئولين روس".

وقال متحدث باسم تويتر، إن الحساب الموقوف لا يخص بوتين.

وبحسب صور أرشيفية من الحساب، فقد أنشيء فى نوفمبر 2012 وكان يضم حوالى مليون متابع وينشر بصورة أساسية روابط حكومية رسمية لمشاركات عامة لبوتين.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعقيب من الكرملين.