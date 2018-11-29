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الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:44 م
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تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنيه مكبرة بالفيوم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:33 م
تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنيه مكبرة بالفيوم حمله امنية-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و983 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1109 أحكام في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

 

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضيتي اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و3 قضايا سلاح أبيض، و20 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وقضية مقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية، و7 قضايا في مجال قضايا الأحداث.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 112 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و109 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 519 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 

 

 


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