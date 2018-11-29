تموين القليوبية يضبط 4 أطنان زيوت مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 4 أطنان زيوت مجهولة المصدر ومصنع ملابس جاهزة غير مرخص بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بضبط مصنع ملابس جاهزة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لاستخدام القائمين عليه مواد تصنيع رديئة، واستخدام علامات تجارية خاصة بشركات أخرى، حيث تم ضبط 21 ماكينة ومعدة تصنيع- كمية من المواد الخام- عدد كبيرة من المنتج النهائى).

كما تم ضبط سرجة "زيوت وطحينة" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لقيام صاحبها ببيع منتجات مجهولة المصدر ومعاد تدويرها وتدوين بيانات وهمية غير صحيحةحيث تم ضبط 4 أطنان زيوت مجهولة المصدر- 250 كيلو جرام طحينة بدون بيانات، 360 كيلو جرام خل بدون بيانات، 450 كيلو جرام خل خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.