تموين الأقصر تضبط 2 طن دواجن واوراك واجنحة وكبده منتهية الصلاحية

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية وذلك لحيازته 2 طن أوراك دجاج ودواجن وكفته وأجنحه متبله وكبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى لانتهاء فتره الصلاحية بكشف الأطباء البيطرين قبل بيعها بالأسواق، وتم تحرير محضر 1075 جنح أمن الدولة البياضية ضد ر ى ر ، وجارى العرض على النيابة العامة .