تموين الأقصر تضبط 2 طن دواجن واوراك واجنحة وكبده منتهية الصلاحية

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط 2 طن أوراك دجاج ودواجن وأجنحه متبله وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء فتره الصلاحية، وذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.
وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية وذلك لحيازته 2 طن أوراك دجاج ودواجن وكفته وأجنحه متبله وكبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى لانتهاء فتره الصلاحية بكشف الأطباء البيطرين قبل بيعها بالأسواق، وتم تحرير محضر 1075 جنح أمن الدولة البياضية ضد ر ى ر ، وجارى العرض على النيابة العامة .
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