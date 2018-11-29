video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تموين الأقصر تضبط 2 طن دواجن واوراك واجنحة وكبده منتهية الصلاحية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:17 ص
تموين الأقصر تضبط 2 طن دواجن واوراك واجنحة وكبده منتهية الصلاحية لحوم فاسدة
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط 2 طن أوراك دجاج ودواجن وأجنحه متبله وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء فتره الصلاحية، وذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية وذلك لحيازته 2 طن أوراك دجاج ودواجن وكفته وأجنحه متبله وكبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى لانتهاء فتره الصلاحية بكشف الأطباء البيطرين قبل بيعها بالأسواق، وتم تحرير محضر 1075 جنح أمن الدولة البياضية ضد ر  ى  ر ، وجارى العرض على النيابة العامة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تعلن وصول 1251 بطاقة تموينية لتسليمها للمواطنين

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية

اخبار مصر

ضبط دواجن منتهية الصلاحية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة