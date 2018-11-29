تعليم الإسماعيلية: ننتظر الإبداع والتميز ونسعى لتأهيل طلابنا لسوق العمل

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، لابد من تغيير نظرة المجتمع السلبية لخريجي وطلبة المدارس الفنية عبر تطوير المدارس، وتأهيل الطلبة وتزويدهم بإحتياجات سوق العمل وتدريب المعلمين وكذلك توفير الورش والمعامل التي تساعد في التدريب المهني في إطارإهتمام الدولة بالتعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية في مصر، وكل الدعم للتعليم الفني ومدارسة وأنتظرالتميزوالإبداع في جميع المدارس من أجل خريج متميز قادرعلي تلبية إحتياجات سوق العمل بالإسماعيلية والمشروعات القومية ألكبري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الخميس مع مديري مدارس التعليم الفني في حضورمحمد مهني مدير عام التعليم الفني، وذلك في إطارتطويرالعمل وإنضباط العملية التعليمية.

وأشار قبيصى خلال اللقاء، إلى إن هناك إجراءات حاسمة سيتم تطبيقها في حالة الخروج عن الإنضباط في مدارس التعليم الفني، مؤكدا على أهمية التواصل بشكل فورى وسريع، في حالة وجود أي مشاكل حتي يتسنى للمديرية التعامل معها.

وطالب مديرالتعليم بالإسماعيلية بضرورة تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس كبداية للتنمية المهنية، وأن التنمية المهنية أحد أهم ركائزالتطويرفي المرحلة الحالية.