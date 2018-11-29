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الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:09 ص
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تعرف على حكم الوفاء بالنذر بالتقسيط بسبب عدم الاستطاعة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على حكم الوفاء بالنذر بالتقسيط بسبب عدم الاستطاعة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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ما حكم الوفاء بالنذر علي دفعات نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به علي مرة واحدة؟
 
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
 لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا ؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "، وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه" ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".
 
 
 
 
 
 
 

 


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