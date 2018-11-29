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تسمم 7 طالبات بمعهد فتيات قها إثر تناولهن وجبة لحوم مصنعة خارج المعهد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:53 م
تسمم 7 طالبات بمعهد فتيات قها إثر تناولهن وجبة لحوم مصنعة خارج المعهد محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أصيب 7 طالبات بمعهد فتيات قها بالقليوبية، بحالة تسمم إثر تناولهن وجبة لحوم مصنعة داخل معهد فتيات قها بالقليوبية، وتم نقلهن إلى مستشفى حميات قليوب.
 
وأكدت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، أنها تلقت إخطارا بتسمم 7 طالبات داخل معهد فتيات قها، وانتقلت لجنة من مجلس المدينة وتبين إصابة الطالبات بحالات قيء وإعياء شديد وأعراض التسمم، إثر تناولهن طعاما من خارج المعهد عبارة عن لحوم مصنعة وسناكس، تم نقلهن إلى مستشفى قليوب.
 
وأكدت رئيس المدينة استقرار حالة الطالبات وخروجهن من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، مشددة على أولياء الأمور بالحرص على التأكد من سلامة الطعام قبل شرائه لأبنائهم خاصة الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة. 
 
 
 

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