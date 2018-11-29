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تحرير 1688 مخالفة مرورية متنوعة فى كفر الشيخ

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:16 م
تحرير 1688 مخالفة مرورية متنوعة فى كفر الشيخ حملة مرورية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ-. محمد سليمان
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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.
 
وأسفرت الحملات عن تحرير 1688 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ ،سيدى سالم ،والحامول، و بلطيم، ودسوق، وتم ضبط 26 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 96 مخالفة دراجة نارية، و62 انتظار خاطئ، و61 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة و26 بدون رخص تسيير، و1389 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلا عن ضبط حالتين تعاطى مواد مخدرة من إجمالى 30 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.
 
ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصا على أمن وسلامة المواطن.
 

 


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