تأسيس 92 شركة اتصالات برأس مال 74 مليون جنيه خلال شهر أغسطس

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات، عن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها شهر خلال شهر أغسطس، وبلغت 92 شركة برأس مال 74.63 مليون جنيه، ومقابل 117 شركة برأس مال 223.98 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، ومقابل 126 شركة برأس مال 36.22 مليون جنيه بنهاية أغسطس من العام الماضى.

وتنوعت شركات الاتصالات بين 5 شركات اتصالات برأس مال 0.5 مليون جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2018 مقابل 5 شركات خلال شهر يوليو برأس مال 0.48 مليون جنيه، ومقابل شركتين خلال شهر أغسطس من العام الماضى برأس مال 0.5 مليون جنيه، وبلغت عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 68 شركة برأس مال 65.42 مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 90 شركة برأس مال 218.04 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، ومقابل 102 شركة برأس مال 32.39 مليون جنيه بنهاية أغسطس من العام الماضى.

وبلغ عدد شركات الخدمات التى تدعمها تكنولوجيا المعلومات 19 شركة برأسمال 74.63 مليون جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى، مقابل 22 شركة برأس مال 223.98 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، ومقابل 22 شركة برأس مال 36.22 مليون جنيه بنهاية أغسطس من العام الماضى.