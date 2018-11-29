بولتون يوجه دعوة نيابة عن ترامب لرئيس البرازيل المنتخب لزيارة أمريكا

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وجه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس دعوة رسمية إلى الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو لزيارة الولايات المتحدة .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بولتون وجه هذه الدعوة إلى بولسونارو - التى لم يتحدد موعدها - نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال لقائهما اليوم في ريو دى جانيرو، حيث وصف بولتون المحادثات التي أجراها مع بولسونارو وفريقه للأمن القومي بأنها "مثمرة للغاية".

وأعرب بولتون - أيضا - عن تطلعه لإقامة شراكة تتسم بالحيوية والنشاط مع البرازيل .