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بولتون يوجه دعوة نيابة عن ترامب لرئيس البرازيل المنتخب لزيارة أمريكا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:24 م
بولتون يوجه دعوة نيابة عن ترامب لرئيس البرازيل المنتخب لزيارة أمريكا جون بولتون
أ ش أ
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وجه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس دعوة رسمية إلى الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو لزيارة الولايات المتحدة .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بولتون وجه هذه الدعوة إلى بولسونارو - التى لم يتحدد موعدها - نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال لقائهما اليوم في ريو دى جانيرو، حيث وصف بولتون المحادثات التي أجراها مع بولسونارو وفريقه للأمن القومي بأنها "مثمرة للغاية".

وأعرب بولتون - أيضا - عن تطلعه لإقامة شراكة تتسم بالحيوية والنشاط مع البرازيل .

 


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