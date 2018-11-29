video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بنك ناصر يؤكد ارتفاع حصيلة شهادة "رد الجميل" لكبار السن إلى 38 مليون جنيه

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:26 ص
بنك ناصر يؤكد ارتفاع حصيلة شهادة "رد الجميل" لكبار السن إلى 38 مليون جنيه غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، أنه يجرى استقبال المواطنين بفروع البنك المختلفة بالمحافظات لتوفير شراء شهادة "رد الجميل" لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا، وأن إجمالى حصيلة قيمة الشهادات التى تم طرحها بلغت 38 مليونًا و720 ألف جنيه حتى الآن.

 

وأوضح، أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم، ﻭأنه يتم تيسير كافة الإجراءات بجميع فروع البنك لحصول المواطنين على هذه الشهادات، كما يقوم البنك بصرف مسعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية فى إطار نشاط البنك فى التكافل الاجتماعى.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن عدد من تقدموا لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك بلغ 54 ألفًا و500 شخص، ﻭأنه جارٍ فحص أوراق المتقدمين للتأكد من التزامهم بالشروط والقواعد الخاصة بمسابقة تعيينات الوظائف المقررة، على أن يتم التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد للمقابلة فى المعهد المصرفى.

 

 ولفت، إلى أنه سيتم عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، وذلك بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، حيث ستتضمن الاختبارات فى اللغة الأجنبية وكذلك فى إدارة الأعمال والتخصصات المطلوبة للمتقدمين وذلك من خلال لجنة متخصصة، ﻭأنه من المقرر بدء عقد المقابلات والاختبارات للمتقدمين خلال شهرين من خلال التواصل معهم وتحديد موعد لهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى: 24 مليون جنيه حصيلة شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

بنك ناصر يضيف خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن 200 وظيفة شاغرة

بنك ناصر يبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق لشغل 200 وظيفة

بنك ناصر

شريف فاروق

وظائف بنك ناصر

شهادة رد الجميل

كبار السن

المعاشات

منافد فورى




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة