بطاقة شخصية تقود الأمن لهوية مشتبه به فى سرقة شقة والدة مهندس فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من شقة والدة مهندس بتوكيل سيارات شهير بالطالبية، وجارى جمع المعلومات حول شاب مشتبه به، تم العثور على بطاقته الشخصية بالشقة أثناء إجراء المعاينة، وذكرت مالكة الشقة أن صاحب البطاقة كان يتردد على أصدقائه المقيمين بشقة بذات العقار.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وتبين أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول للشقة بإحداث كسر بالباب، بواسطة آلة حادة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد سرقة مجهولين لشقة بدائرة القسم، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجهولين سرقوا مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من الشقة ملك والدة مهندس بتوكيل سيارات شهير.

واستمع رجال المباحث لأقوال حارس العقار وعدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.