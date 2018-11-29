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الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:39 م
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بدء أعمال الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا بالخرطوم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:03 م
بدء أعمال الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا بالخرطوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة
الخرطوم (أ ش أ)
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بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ممثلا لمصر.

ويبحث الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبى تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة، ويأتى اجتماع (الخرطوم) استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، التى تعقد بشكل دورى وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية السودانى، الدكتور الدرديرى محمد أحمد، بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبى، ووزير خارجية تشاد، ووزيرى الدولة للخارجية بكل من الجزائر وتونس، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية السفير صلاح الدين الجمالى، ومبعوثى الاتحاد الأفريقى مفوضة الشئون الاجتماعية أميرة الفاضل، ومساعد مفوض الأمن والسلم الأفريقى للشئون السياسية ومستشار رئيس الاتحاد للشئون الاستراتيجية محمد الحسن اللباد، والمبعوث الفرنسى لليبيا فريدريك ديسانيو، وممثل إيطاليا فابريزيو لوباسو سفيرها بالخرطوم.

 

 


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