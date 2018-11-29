بحثا عن دور.. أردوغان يتسول الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أ ف ب

فى ظل التراجع الكبير فى النفوذ التركى فى العديد من مناطق العالم، اقترح الرئيس التركى رجب طيب إردوغان الخميس أنه اقترح على روسيا وأوكرانيا القيام بوساطة فى الأزمة بينهما فى بحر آزوف.

وأجرى الرئيس التركى الأربعاء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى بترو بوروشنكو، داعيا الرئيسين إلى حل كل المشاكل "بالطرق الدبلوماسية".

وقال إردوغان في مؤتمر صحفى الخميس في اسطنبول قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين "هل يمكننا القيام بوساطة هنا؟ تحدثنا عن ذلك مع الطرفين".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجازها قبالة ساحل القرم.

وعقب تحذيره من تهديد اندلاع "حرب شاملة" وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء قانون فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية المحاذية لروسيا والبحر الأسود وبحر آزوف لمدة 30 يوما.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.