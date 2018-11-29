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انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق ديالى العراقية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:22 م
انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق ديالى العراقية الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات ديالى انطلاق عمليات عسكرية مشتركة لتعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابى فى الوديان الثلاثة (قزلاق- ثلاب- الحديد) شرق المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق ركن مزهر العزاوى- فى تصريحات لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الخميس، أن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محوريين رئيسين فى تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا (داعش) فى هذه الوديان على بعد 80 كم شرق ديالي.

وأضاف العزاوى أن العمليات التى جرت بدعم من طيران الجيش ضمن استراتيجية عمليات ديالى فى إنهاء أى وجود لخلايا (داعش) ضمن قواطع المسؤولية الأمنية.

 


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الجيش العراقى

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