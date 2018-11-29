video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. تنظيم معرض يضم 23 صورة لمقابر وادى الملوك بعدسة السويسرى دانيال بيك

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. تنظيم معرض يضم 23 صورة لمقابر وادى الملوك بعدسة السويسرى دانيال بيك المصور السويسرى دانيال بيك
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تشهد مدينة الأقصر، اليوم الخميس، مواصلة احتفالاتها بالذكرى الـ96 لاكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى الملك توت عنخ آمون، وذلك بتنظيم معرض بعنوان "وادى الملوك بعيون سويسرية"، الذى تقيمه الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وحضور الدكاترة عماد ابوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وصالح عبدالمعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وعمداء وطلاب كليات الآثار والسياحة والفنادق ومعهد ترميم الآثار وأكاديمية طيبة للتدريب والتنمية، وجمهور من المصريين والسياح المقيمين.

ومن المقرر أن يضم المعرض الذى يقام داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك، حوالى 23 صورة التقطتها عدسة الفنان والمصور السويسرى دانيال بيك، لمقابر منطقة وادى الملوك فى غرب مدينة الأقصر.

ويقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن المصور السويسرى "دانيال بيك" التقط صور المعرض، ضمن ألبوم يضم أكثر من ستة آلاف صورة، التقطها داخل كافة المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، من القاهرة وحتى اسوان، مشيراً إلى أن "دانيال بيك" هو أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، وبات مولعا وشغوفا بالتقاط مزيد من الصور لكل مناطق مصر، بما ذلك مناطق سياحة السفارى فى الواحات والوادى الجديد، وأن معرض "وادى الملوك بعيون سويسرية" هو الأول ضمن سلسلة معارض ستحكى لروادها الكثير من أسرار وسحر الآثار المصرية فى الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والجيزة وغيرها.

وقالت شيرين النجار منسق المعرض ورئيسة جمعية ايزيس الثقافية، إن المعرض هو الأول من بين سلسلة معارض مصورة لآثار أسوان وقنا والوادى الجديد والجيزة وسوهاج، وإن مكتبة مصر العامة بالأقصر التى تستضيف المعرض، باتت قبلة لكثير من المعارض والمؤتمرات والندوات الفنية والثقافية، فى إطار حراك ثقافى واسع يستهدف استعادة الدور الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر، التى تعد فجر الضمير الإنسانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. نائب الرئيس الصيني يزور مقابر وادي الملوك والملكات بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

معرض لمصور سويسري بالاقصر

اخبار مصر

وادي الموك والملكات

اخبار المحافظات




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة