اليوم.. تنظيم معرض يضم 23 صورة لمقابر وادى الملوك بعدسة السويسرى دانيال بيك

تشهد مدينة الأقصر، اليوم الخميس، مواصلة احتفالاتها بالذكرى الـ96 لاكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى الملك توت عنخ آمون، وذلك بتنظيم معرض بعنوان "وادى الملوك بعيون سويسرية"، الذى تقيمه الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وحضور الدكاترة عماد ابوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وصالح عبدالمعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وعمداء وطلاب كليات الآثار والسياحة والفنادق ومعهد ترميم الآثار وأكاديمية طيبة للتدريب والتنمية، وجمهور من المصريين والسياح المقيمين.

ومن المقرر أن يضم المعرض الذى يقام داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك، حوالى 23 صورة التقطتها عدسة الفنان والمصور السويسرى دانيال بيك، لمقابر منطقة وادى الملوك فى غرب مدينة الأقصر.

ويقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن المصور السويسرى "دانيال بيك" التقط صور المعرض، ضمن ألبوم يضم أكثر من ستة آلاف صورة، التقطها داخل كافة المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، من القاهرة وحتى اسوان، مشيراً إلى أن "دانيال بيك" هو أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، وبات مولعا وشغوفا بالتقاط مزيد من الصور لكل مناطق مصر، بما ذلك مناطق سياحة السفارى فى الواحات والوادى الجديد، وأن معرض "وادى الملوك بعيون سويسرية" هو الأول ضمن سلسلة معارض ستحكى لروادها الكثير من أسرار وسحر الآثار المصرية فى الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والجيزة وغيرها.

وقالت شيرين النجار منسق المعرض ورئيسة جمعية ايزيس الثقافية، إن المعرض هو الأول من بين سلسلة معارض مصورة لآثار أسوان وقنا والوادى الجديد والجيزة وسوهاج، وإن مكتبة مصر العامة بالأقصر التى تستضيف المعرض، باتت قبلة لكثير من المعارض والمؤتمرات والندوات الفنية والثقافية، فى إطار حراك ثقافى واسع يستهدف استعادة الدور الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر، التى تعد فجر الضمير الإنسانى.