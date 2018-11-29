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اليوم.. ترامب يصل إلى بوينوس إيرس لحضور قمة مجموعة العشرين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:00 ص
اليوم.. ترامب يصل إلى بوينوس إيرس لحضور قمة مجموعة العشرين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
بوينوس ايرس (أ ف ب)
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يصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المصمم على مواجهة الصين وتحدى روسيا، الخميس إلى بوينوس أيرس لحضور قمة مجموعة العشرين التى يتوقع أن يترك بصمته على أعمالها.

وستحدد اللقاءات الثنائية للرئيس الأمريكى الذى لا يحبذ المحادثات المتعددة الأطراف، إطار أعمال القمة التى تعقد الجمعة والسبت فى العاصمة الأرجنتينية بحضور رؤساء دول وحكومات أهم 20 بلدا فى العالم تمثل 85 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى فى العالم.

وسيصل ترامب مساء الخميس إلى بوينوس أيرس حيث نشر أكثر من 20 ألف عنصر أمنى فى بلد يشهد ازمة إقتصادية حادة ويتوقع أن تنظم تظاهرات مناهضة لمجموعة العشرين.

 

 


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