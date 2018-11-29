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النيابة تطلب تحديد هوية شاب أطلق النار على فتاة بالشارع والقبض عليه

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:11 م
النيابة تطلب تحديد هوية شاب أطلق النار على فتاة بالشارع والقبض عليه محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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كلفت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة رئيس النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم.
 
وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليها وتبين المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.
 
وكانت مستشفى اليوم الواحد استقبلت فتاة تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.
 
وبدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية وقام بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.
 
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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