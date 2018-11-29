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النيابة الإدارية بالشرقية تخصم 15 يومًا من راتب موظفين بالتأمينات بتهمة الاختلاس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:43 م
النيابة الإدارية بالشرقية تخصم 15 يومًا من راتب موظفين بالتأمينات بتهمة الاختلاس النيابة الإدارية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت النيابة الإدارية بالشرقية، خصم 15 يوما من راتب موظفين بمكتب تأمينات ثانى الزقازيق، بتهمة اختلاس 7000 جنيه من معاش والدة عميل ومطالبة نجلها بتسديد المبلغ.

 

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم  75 لسنة 2017 والتى باشر التحقيقات فيها المستشار كريم عبد البديع، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة الإدارية،  عن شكوي تقدم بها " صلاح ع ى" موطن ضد المختصين بمكتب تأمينات ثانى الزقازيق، لتضرره من مطالبته بتسديد مبلغ مالى 7000 جنيه دون وجه حق ومخالفات أخري.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام كل "خ م ال ب" و" و ج م ح" موظفين بالمكتب، بالاستيلاء على قيمة المعاش الشهري لوالدة المجني عليه بعد وفاتها لعدة أشهر، وخوفا من فضح أمرهم قام بمطالبة الشاكى بتسديد المبلغ، بحجة أنه قام بصرفه بعد وفاة والدته ويجب تسديده.

 

وقررت النيابة الإدارية إحالة الواقعة لفرع الدعوي، وقررت خصم 15 يوم من راتب الموظفين، لأنهما لم يراعي الأمانة في تأدية عملهما، يذكر أن الموظفين قام بتسديد المبلغ بفؤائده فيما بعد


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