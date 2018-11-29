video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الأممى لليمن ينفى تصريحات السفير البريطانى بشأن موعد محادثات السويد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:13 م
المبعوث الأممى لليمن ينفى تصريحات السفير البريطانى بشأن موعد محادثات السويد جريفيث
إيمان حنا
إضافة تعليق

نفت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم، تحديد موعد لمحادثات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد الشهر المقبل، وقالت المتحدثة، هدى الترك، ، إن "موعد محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين لم يحدد، ولكنها ستجري في السويد"، حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنك.

 

وكان السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، أن محادثات أطراف الأزمة اليمنية ستبدأ الأسبوع المقبل بالسويد، وكتب آرون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث في الأسبوع القادم".

 

وتابع السفير، موجها حديثه إلى الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، "لقد حجزت رحلتي وأتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسا لوفدكم. الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه".

 

ومن جانبها أعلنت الحكومة اليمنية، الشهر الجاري، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

واشنطن تدعو مجلس الأمن لتأجيل مشروع قرار بشأن اليمن

السفير البريطانى: محادثات سلام اليمن تبدأ فى السويد الأسبوع القادم

جريفيث

مشاورات السويد

الحوثيين

المبعوث الاممى باليمن




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة