المبعوث الأممى لليمن ينفى تصريحات السفير البريطانى بشأن موعد محادثات السويد

إيمان حنا

نفت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم، تحديد موعد لمحادثات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد الشهر المقبل، وقالت المتحدثة، هدى الترك، ، إن "موعد محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين لم يحدد، ولكنها ستجري في السويد"، حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنك.

وكان السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، أن محادثات أطراف الأزمة اليمنية ستبدأ الأسبوع المقبل بالسويد، وكتب آرون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث في الأسبوع القادم".

وتابع السفير، موجها حديثه إلى الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، "لقد حجزت رحلتي وأتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسا لوفدكم. الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه".

ومن جانبها أعلنت الحكومة اليمنية، الشهر الجاري، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي.