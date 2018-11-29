المبعوث الأممى لليبيا: نتفهم قلق دول الجوار

الخرطوم /أ ش أ/

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، "إنه يتفهم القلق الذى يساور دول جوار ليبيا خاصة من الناحية الجنوبية، نظرا لتواجد عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية التى تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة، وكذلك الوضع الاقتصادى المتردى فى ليبيا".

وأوضح سلامة - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار ليبيا، اليوم الخميس بالخرطوم بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ممثلا لمصر- أن المعلومات تشير إلى أن العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما المنطقة الجنوبية فى ليبيا، نفذتهما مجموعات من الوافدين الجدد من خارج ليبيا، فضلا عن معلومات بتسلل عناصر من متطرفى نيجيريا للجنوب الليبى .

ورحب سلامة بمبادرة السودان لاستضافة الاجتماع فى وقت تتلاحق فيه الأحداث الداخلية فى ليبيا بطريقة متسارعة ، وقال "إن هناك أمورا إيجابية تمثلت فى الحراك السياسى وعودة النشاط لمجلس النواب، بجانب قيام حكومة الوفاق الوطنى بعدة ترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس، وتخفيف حدة معاناة المواطنين، منوها بأن هناك تطورات سلبية أخطرها الاشتباكات الدامية التى شهدتها ليبيا".

ونقل سلامة تحيات أمين عام الأمم المتحدة للمشاركين فى الاجتماع، وتمنياته لهم بالنجاح فى الإسهام فى معالجة ما تمر به ليبيا من مشكلات وتحديات.