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الكرملين ينفى صحة اتهام أوكرانى بتقييد الملاحة قرب القرم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:12 م
الكرملين ينفى صحة اتهام أوكرانى بتقييد الملاحة قرب القرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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نفى الكرملين اليوم الخميس صحة اتهام أوكرانى لروسيا بفرض قيود على الملاحة قرب القرم فى إطار ما وصفته كييف بأنه حصار فعلى لموانئها ببحر آزوف.

واتهم وزير البنية التحتية الأوكرانى فولديمير أوميليان فى وقت سابق اليوم الخميس روسيا بمنع السفن من الخروج من البحر أو الدخول إليه، وذلك بعد أيام من احتجاز موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه ليس على علم بأي مشاكل كهذه وإن حركة الملاحة تمضي بشكل عادي في مضيق كيرتش الذي تسيطر عليه روسيا والذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف.

وأضاف أن بعض التأخيرات حدثت في المنطقة لكنها كانت لسوء الأحوال الجوية.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014.

 

 

 


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