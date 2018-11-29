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الكرملين: لا حاجة لجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:04 م
الكرملين: لا حاجة لجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنه لا حاجة للوساطة بين موسكو وكييف فى أزمة ما وصفته بـ"الاستفزازات الأوكرانية فى مضيق كيرتش"؛ معربة فى الوقت نفسه عن امتنانها لجميع من أبدوا استعدادهم للإسهام فى التخفيف من حدة التوترات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - "موسكو ممتنة لجميع من أبدوا استعدادا للإسهام فى التخفيف من حدة التوترات التى أثارها الجانب الأوكرانى لكنها لا ترى حاجة لأى جهود وساطة"، مضيفا: "جميع من هم مستعدون ولديهم الفرصة للقيام بذلك يمكنهم المساعدة من خلال التأثير على كييف".

واتهمت موسكو الأحد الماضى 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بانتهاك سيادتها، مشيرة إلى أنها خالفت القواعد الحالية لعبور السفن من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وانتهكت المياه الإقليمية الروسية وأجرت مناورات خطيرة، وتحدت التحذيرات المتكررة ومطالبتها بالتوقف واستمرت فى المناورات مما دفع القوات الروسية إلى إطلاق النيران لإجبارها على التوقف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من البحارة الأوكرانيين.

 


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