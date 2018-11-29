القومي للسكان: مبادرة شباب مصر دورها التوعية بأهمية الكشف عن الأمراض

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للسكان، عن تنظيم مبادرة شباب مصر خلال الأسبوع الجارى عدد من اللقاءات التثقيفية بمحافظتى القليوبية والدقهلية، للتوعية وتشجيع المواطنين على ضرورة وأهمية الفحص عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن حملة 100 مليون صحة التي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقوم " مبادرة شباب مصر " خلال شهر ديسمبر المقبل " بعقد عدد 120 جلسة توعية مجتمعية في أربعة محافظات هي محافظة أسيوط ومحافظة بني سويف ومحافظة القليوبية ومحافظة الدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار استكمال خطة العمل بالمبادرة ومواصلة مراحل توعية وتثقيف المواطنين وتغير المفاهيم الخاطئة وتحسين خصائصهم السكانية.

وقام فريق من المجلس القومي للسكان بجولة فى محافظتى القليوبية والدقهلية، في بعض مراكز وقرى المحافظتين، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال السكان وتنظيم الأسرة والوحدة المحلية ومركز الشباب وإلقاء ندوات تثقيفية عن الصحة العامة والصحة الانجابية والتغذية والزواج المبكر والختان وغيرها من الموضوعات بهدف توعية الأهالي علي السلوكيات التى تحافظ على صحتهم وتحسن من خصائصهم السكانية.

وقامت مجموعة من القوافل الطبية بالتمركز في أماكن تجمع الأهالى واشتملت على عيادات أمراض السكر والضغط وأمراض سوء التغذية وعيادات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية وعيادات رعاية الطفل بالإضافة إلي عمل التحاليل الطبية السريعة.

حضر فعاليات المبادرة مجموعة من القيادات المحلية بالمحافظتين ومسئولي الجمعيات الأهلية وخبراء من المجلس القومي للسكان ومدير فرع المجلس وبعض أساتذة من كليات الطب والتمريض المشرفين على هذه الفاعليات.

الجدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، وتأتى أهمية المبادرة في تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للسكان من تنمية المجتمع وتقليل معدل النمو السكاني عبر التوظيف الفعال للتخطيط العائلي وتحسين الصحة الإنجابية والحفاظ علي صحة المراهقين وتعليمهم ،وتعزيز دور المرأة.

ويتم تنفيذ هذه المرحلة التكميلية من " مبادرة شباب مصر" استكمالا لخطة العمل بالمبادرة ، حيث يتم تنفيذها في محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط والدقهلية وبني سويف ، وقد تم اختيار مركز من كل محافظة لتنفيذ المبادرة به وفقا لما انتهت إليه المؤشرات المركبة.

وتستهدف مبادرة شباب مصر دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم ، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب علي هذه التحديات بالتثقيف الصحى و المجتمعى ، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع ، وذلك عن طريق عدد من الخطوات مثل تدريب الشباب على التعرف وتحديد مشكلات مجتمعه الأساسية والمشاركة في إيجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة ، وكذلك التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعانى منها المجتمع المصري مثل الأنماط الصحية للحياة ، والتغذية فى المراحل العمرية المختلفة ، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة ، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات في تقديم التوعية في جامعاتهم و في المراكز الأكثر إحتياجا فى محافظاتهم ، والمشاركة في متابعة تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان في كل محافظة ، وكذلك رفع الوعى الصحى والسكانى من خلال مجموعة من البرامج التي تغطى عدد من الموضوعات مثل التوعية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة " ، والتوعية بنمط الحياة الصحية ، والأخذ بأساليب الوقاية مثل التطعيم، والكشف المبكر للأمراض، و التردد على الخدمات الصحية والإستفادة من البرامج الصحية المتاحة ، والتعليم.