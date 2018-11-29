القوات الهندية تقتل قياديا كبيرا فى جماعة مسلحة بكشمير

(أ ف ب)

قتلت القوات الهندية فى الشطر الهندى من اقليم كشمير المتنازع عليه، قياديا كبيرا فى منظمة "لشكر طيبة" الجهادية الباكستانية خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، تبعه اشتباكات مع محتجين.

وتعد جماعة لشكر طيبة، التى تتهمها نيودلهى بالوقوف خلف هجمات بومباى الدامية فى 2008، إحدى الجماعات المسلحة التى تقاتل القوات الهندية منذ عقود، سعيا وراء استقلال كشمير أو ضمها لباكستان.

وقتل الباكستانى نافييد جات ومسلح آخر بعد أن حاصرتهما قوات الجيش الهندى والقوات شبه العسكرية وعناصر وحدة مكافحة التمرد الشرطية فى قرية شاترغام فى وسط كشمير.

وقال قائد الشرطة منير أحمد خان لوكالة فرانس برس "حققنا نجاحا. نافيد جات من ضمن القتلى".

والأحد الفائت، قتل ثمانية أشخاص فى أعمال عنف فى الشطر الهندى من اقليم كشمير المتنازع عليه، ما رفع إلى 22 عدد القتلى فى ختام أحد أكثر الأسابيع دموية فى المنطقة التى تشهد أسوأ أعمال عنف فى عشر سنين.

وأعلن مراقبون حقوقيون فى كشمير أنّ 528 شخصا قتلوا هذا العام فى النزاع الدامى فى منطقة جبال الهيمالايا المتنازع عليها بين الهند وباكستان، بينهم 145 مدنيا.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطانى عام 1947. ويطالب الطرفان بكامل المنطقة وخاضا حربين فى هذا السياق.