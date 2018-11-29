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القضاء الفرنسى يحكم بالسجن 7 أعوام على المتهم فى قضية "الشبكة اللبنانية"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:44 ص
القضاء الفرنسى يحكم بالسجن 7 أعوام على المتهم فى قضية "الشبكة اللبنانية" محكمة
أ ف ب
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حكم القضاء الفرنسى الأربعاء فى باريس على رجل الأعمال اللبنانى محمد نور الدين بالسجن 7 أعوام بعد إدانته بتبييض أحوال ناجمة عن تهريب مخدرات والمشاركة فى عصابة أشرار فى إطار قضية تتعلق بشبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية.

ويقضي الحكم على نور الدين (44 عاما) بالسجن سبع سنوات يجب أن تنفذ فى فرنسا وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.

وحكم أيضا على الرجل الثانى في هذه القضية التي تحمل اسم "الأرز"، عباس ناصر بالسجن عشر سنوات. ولم يحضر الجلسة لذلك صدرت مذكرة توقيف بحقه مع ثلاثة متهمين آخرين يحاكمون غيابيا.

وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسعة أعوام على 12 متهما آخرين في هذه القضية.

 

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