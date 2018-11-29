القبض على موظفين بوحدة محلية فى المنوفية لاتهامهما بتزوير تراخيص مبانى

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية،من ضبط موظفين بالوحدة المحلية بمليج ،وذلك لاتهامهما بتزوير أوراق خاصة لستة وأربعين قطعة بناء بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ،أكدتها صحة التحريات مفادها قيام كلاً من " م. ا. م." 50 عاما موظف ،" ر. م. .غ " 58 عاما موظف، مقيمان بناحية ميت عافية – مركز شبين الكوم بالتلاعب في الأوراق وتزوير المستندات المنسوب صدورها للوحدة المحلية بمليج مركز شبين الكوم وذلك من خلال قيامهما بالتواطؤ مع أصحاب تلك الملفات وإثبات بيانات على غير الحقيقة يتضمن الموافقة على توصيل الكهرباء لمباني مقامة بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 م ولا يحق لها توصيل التيار الكهربائي مما أدى إلي الإضرار بالمال العام قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير.

تم التنسيق مع مديرية الكهرباء و الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات حيث أسفر الفحص عن قيام المذكورين باستغلال موقعهما الوظيفي في تزوير واصطناع خطابات منسوب صدورها للوحدة المحلية بمليج تتضمن موافقة الوحدة المحلية علي توصيل الكهرباء لمباني تم إقامتها بالمخالفة لستة وأربعون مبنى مخالف للقانون بناحية قريتي [ مليج - ميت عافية ].

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة " تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا الواقعة ،تم التحفظ علي الأوراق المزورة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.