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العثور على رضيعين متوفيين داخل صندوق قمامة بمدينة نصر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:57 م
العثور على رضيعين متوفيين داخل صندوق قمامة بمدينة نصر طفل رضيع-ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، وبإشراف تامر العربى المحامى العام، بعرض طفلين رضيعين عثر عليهما متوفيين، داخل صندوق قمامة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأخذ عينة من البصمة الوراثية للطفلين.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من جامع قمامة أفاد فيه بعثوره على رضيعين متوفين داخل صندوق قمامة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثتين لطفلين "ولد وبنت" فى حالة تعفن وعمرهما أيام، ليتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر، لمكان الواقعة لمناظرة الجثتين كما صدر أمر بعرضهما على الطب الشرعى.

 


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