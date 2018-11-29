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"الطب البيطرى": ضبط 540 كجم لحوم غير صالحة وسط الإسكندرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:25 م
"الطب البيطرى": ضبط 540 كجم لحوم غير صالحة وسط الإسكندرية اللحوم المضبوطة
الإسكندرية- جاكلين منير
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شنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية ، حملة مكبرة بناء على  تعليمات اللواء يوسف شباط مدير المديرية ، حيث تم شن حملة علي ميدان محطة مصر ، و تم ضبط ثلاجة احد المحلات وبها كمية 540 كج لحوم مريضة محمومة وصفراء وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما تم  ضبط كمية من الألوان الصناعية وكذلك عرض لحوم مع باعة جائلين أمام مستشفي أحمد ماهر ليبيع لحوم ذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط كمية 12 كجم، وقد قامت المديرية يتحرير محضر  وعرضه علي النيابة العامة.

 

 

 

 


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