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الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:57 ص
خالد صلاح
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الصين تطور رادارا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لاستكشاف الفضاء تحت الأرض

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:07 ص
الصين تطور رادارا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لاستكشاف الفضاء تحت الأرض رادار ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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طور باحثون صينيون فى معهد بحثى تابع لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء، رادارا ثلاثى الأبعاد مجهزا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ما يمنح دقة أكثر لاستكشاف الفضاء تحت الأرض فى المدن، مقارنة بالأجيال السابقة من الرادارات.

وقال "جياو شياو ليانغ" مدير لجنة العلوم والتكنولوجيا بالمعهد –فى تصريحات اليوم- أن الرادار الذى يحمل اسم "عين النسر-إيه" قادر على استكشاف أمراض التربة والأنابيب على عمق 6 أمتار تحت الأرض، والتجاوب بشكل سريع دون الإضرار بالبيئة، بينما تتجاوز دقته 90% وتقل نسبة الإنذار الخاطيء عن 5%.

وأضاف ليانغ أن الرادار الجديد مجهز بنظامى "بيدو" للملاحة بالأقمار الاصطناعية و"جى بى إس"، الأمر الذى يمكنه من تحديد الأهداف بدقة عالية تحت الأرض.

ويواجه الفضاء تحت أرض المدن دائما خطرا ناجما عن انهيارات الطرق وتسرب الأنابيب، فيما سيساعد الرادار الجديد المجهز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على زيادة فعالية الاستكشاف والتحديد بشكل أوتوماتيكى، فيما يحتاج قوة عاملة أقل فى معالجة البيانات.

 


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