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السلطات الروسية تعيد لتركيا 550 طن يوسفى لإصابتها بذبابة البحر المتوسط

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:56 م
السلطات الروسية تعيد لتركيا 550 طن يوسفى لإصابتها بذبابة البحر المتوسط
كتب- هاشم الفخرانى
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اليوم السابع بلس
 

أعادت السلطات الروسية 550 طنًا من اليوسفي المستورد من تركيا بسبب إصابته بذبابة البحر المتوسط.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية فإن تنسيقية وكالة رقابة المنتجات الزراعية الروسية أعلنت أنه تم إعادة 550 طنًا من اليوسفي قبل دخولها إلى البلاد من موانئ نوفوروسيسك وغلنجيك وتوابسي بجنوب روسيا.

 

وأرجعت الهيئة سبب إعادة اليوسفي إلى العثور على ذبابة فاكهة البحر المتوسط في 24 حمولة من شحنات اليوسفي.

 

وأوضح البيان أن ذبابة فاكهة البحر المتوسط تضر بمزارع الفاكهة في البلاد، مشيرا إلى إمكانية قضاء هذه الحشرة على محصول الفاكهة والخضروات والعنب بالكامل في حال انتشهارها ويخشى من انتشار هذه الحشرة الضارة بجنوب روسيا.

 

وتشير بيانات اتحاد مصدرين شمال البحر الأسود إلى تصدير تركيا 381 ألفا و57 طنًا من الفاكهة والخضروات إلى روسيا خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجارى.

 

وبلغ حجم اليوسفى المصدر إلى روسيا 75 ألفا 646 طنا ليصبح بهذا أكثر منتج يتم تصديره في فئة الخضروات والفاكهة.

 

هذا وحصلت تركيا على 42 مليونا و988 ألفا و153 دولارا من صادرات اليوسفي.


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