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#السعودية تحرك اقتصاد العالم.. شاهد كيف احتفى العرب بقوة المملكة ؟

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:11 م
#السعودية تحرك اقتصاد العالم.. شاهد كيف احتفى العرب بقوة المملكة ؟ الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد رضا
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تحظى المملكة العربية السعودية، بمكانة خاصة فى منطقة الخليج العربى، ولاسيما الوطن العربى كله، وذلك على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبرز دور المملكة على مدار الفترة الماضية خصيصًا فى نشاط وتحركات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، التى شملت لقاءات وجولات متتالية فى جميع أنحاء العالم.

 

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وتوثيقًا للدور الهام والمؤثر للمملكة العربية السعودية فى المناخ العام العالمى على المستوى الاقتصادى، دشن مدونون هاشتاج باسم " السعودية تحرك اقتصاد العالم "، والذى تصدر الترند فى السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وقالت سارا على آل الشيخ، عبر الهاشتاج، "من الطبيعى أن تحرك دولة عظيمة مثل مملكة الخير اقتصاد العالم، لدينا احتياطى عظيم من النفط ونتحكم بمعدلاته وسعره ولدينا الكثير من الكفاءات الاقتصادية غير البترولية ولدينا صندوق سيادى ضخم جداً ولله الحمد، وقيادة حكيمة تماما تعرف كيف تستخدم كل ذلك بحكمة!".

وتوالت المشاركات على هاشتاج " السعودية تحرك اقتصاد العالم "، حيث قالت ديانا "السعودية تاج راسى"، فيما قال محمد العتيبى "كنا متفرقين فجمعنا الله كنا فقراء فأغنانا الله، كنا بلا هوية بين الدول فجعلنا الله أصحاب هوية ومكانة دولية عظيمة، وشرفنا بخدمة الحرمين وحفظ العقيدة النقية، فبشكر الله تدوم النعم"، كذلك غرد حساب باسم "أبو محمد"، "قبل قليل: ولله الحمد والشكر احتلت السعودية العظمى المرتبة الثالثة على الدول العشرين G20، فى الاحتياطات النقدية والأجنبية بـ 1.9 تريليون دولار بعد الصين واليابان، طبقًا لإحصاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.. لذلك الدول العظمى تخشى انهيار اقتصادها".

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كما قال عبد العزيز الخثلان "أقوى اقتصاد عربى على الاطلاق.. ثانى أقوى اقتصاد اسلامى بدون منافس.. 18 أقوى اقتصاد عالمى.. كل هذا بفضل الله ثم بفضل سليل الملوك محمد العزم محمد بن سلمان حفظه الله ونصره"، فيما قال عبد الرحمن الحربى "طوّح ببشته تحت الأمتّان.. كنهّ طوى العالم تحت كمّه"، وذلك تعليقًا على صورة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين التغريدات، قال حساب باسم نانو " السعودية تحرك العالم بأكمله سياسة وإعلام واقتصاد وسياحة"، كما نشرت روان العتيبى، صورة لتصريحات الكرملين عن العلاقات الروسية مع السعودية، وكتبت "الكرملين: علاقتنا مع الرياض أولوية بوتين.. وترامب ووزير خارجيته يطمحون للقاء ولى العهد"، وفى هذه التغريدة عبرت "روان"، عن فخرها وعزتها بوطنها وقيادته الحكيمة، وفى ظل المشاركات جاءت تغريدة خارج السرب، حيث قال حساب باسم "تهانى"، "يارب الأمير محمد بن سلمان يشوف تغريدتى ويوظفنى".

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