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الرئيس الكورى الجنوبى يتوجه للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:48 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يتوجه للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه أن
سول (أ ش أ)
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توجه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن، اليوم الخميس، إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، مختتما زيارته غير الرسمية لجمهورية التشيك، والتى استمرت لمدة يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن مون عقد فى (براغ) قمة مع رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس، واتفقا على توسيع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

ودعا مون وبابيس إلى بذل جهود لتوسيع التعاون فى القطاعات الصناعية الجديدة، مثل الذكاء الصناعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما عقد لقاء مع الجالية الكورية الجنوبية فى الدولة الأوروبية.

يشار إلى أن (سول) و(براغ) أقامتا العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1990 ورفعتا علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى عام 2015.

وحول قمة مجموعة العشرين فى (بوينس آيرس) سيشارك الرئيس الكورى الجنوبى فى قمة مجموعة العشرين، حيث سينضم إليه قادة 19 دولة متقدمة وناشئة آخرى لإجراء نقاش حول سبل ضمان "التنمية العادلة والمستدامة"، وستعقد القمة السنوية على مدى يومين اعتبارا من يوم غد الجمعة، كما يتوقع أنها ستتيح الفرصة للرئيس مون لعقد سلسلة من القمم الثنائية حسبما ذكر مكتبه.

ومن المقرر أن يعقد مون قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ستمثل القمة الثانية بينهما منذ سبتمبر عندما سافر الرئيس الكورى الجنوبى إلى العاصمة الكورية الشمالية (بيونج يانج) فى قمته الثالثة بين الكوريتين مع الزعيم كيم جونج أون، كما سيعقد اجتماعات مع قادة جنوب أفريقيا، وهولندا، والأرجنتين، وستكون القمة بين كوريا الجنوبية والأرجنتين أول قمة من نوعها منذ 14 عاما.

 


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