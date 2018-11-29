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الرئيس العراقى يدعو البنك الدولى لدعم مشاريع التنمية فى البلاد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:00 م
الرئيس العراقى يدعو البنك الدولى لدعم مشاريع التنمية فى البلاد الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ
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استقبل رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج لمناقشة دعم اقتصاد بلاده .

ودعا صالح - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - البنك الدولى إلى دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى العراق، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار المالى والنقدى والاقتصادى فى البلاد.

وأكد الرئيس العراقى أن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى والاقتصادى فى العراق ليس هدفًا وحسب بل هو أيضًا أساس للاستقرار السياسى ومشروع استراتيجى مهم للتنمية المستدامة والتطور المدنى فى البلاد.

من جانبه، أوضح نائب رئيس البنك الدولى أن البنك الدولى عازم على دعم الاقتصاد العراقى بشكل إيجابى والعمل على دعم الشراكة مع المؤسسات المالية العراقية من خلال زيادة مجالات التعاون واعتماد الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات.

 


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