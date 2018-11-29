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الرئيس الصينى يؤكد أن بلاده ستفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:55 ص
الرئيس الصينى يؤكد أن بلاده ستفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز
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قال الرئيس الصينى شى جين بينج إن الصين ستفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب وستعزز حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الإسبانى خلال زيارة لمدريد مدتها يومان، قال شى إن الصين تعتزم استيراد سلع بقيمة عشرة تريليونات دولار فى الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف "ستبذل الصين جهودا لفتح أبوابها أكثر أمام العالم الخارجى وسنبذل جهودا لتسهيل دخول الأسواق فى مجالى الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية".

ولم يذكر شى فى كلمته الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى قال يوم الاثنين إنه يتوقع المضى فى زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من 10% فى الوقت الراهن.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماع شى مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيز أن الصين وإسبانيا تدعمان "اقتصادا عالميا منفتحا ومتوازنا قائما على قواعد منظمة التجارة العالمية". وأكد البلدان التزامهما بمكافحة الحماية التجارية والإجراءات أحادية الجانب.

 

 


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