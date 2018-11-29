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الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:27 ص
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الدفاع المدنى بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:00 ص
الدفاع المدنى بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية الطقس السيئ
وكالات الأنباء
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دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة, حيث وردت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر أجزاء من منطقة المدينة المنورة وخصوصاً الساحلية بالأمطار والسيول حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الرسمى للدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة بالجميع الابتعاد عن الأودية و مجارى السيول و الحرص خلال التنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة خلال الإجازة الأسبوعية على عدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية و الابتعاد عن المستنقعات المائية و المياه الراكدة والدحول و الكهوف المائية الأرضية فى الحرات, وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطر على المناطق المحيطة بالسدود والابتعاد عن الشلالات فى أعالى الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة و الصخور منها.


كما أهابت بقائدى المركبات بالانتباه اثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و المحافظة على أبنائهم و متابعتهم و اتباع تعليمات و إرشادات الدفاع المدنى التى تصدر فى حينه , مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات و الآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدنى بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات فى الحالة الجوية ، متمنيناً السلامة للجميع .


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