video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية جنوب البلاد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:26 م
الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية جنوب البلاد القوات الجزائرية - أرشيفية
( أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجى مختار جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الخميس - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس ببرج باجى مختار، عنصرى دعم للجماعات الإرهابية.

وأضافت الوزارة أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد، 7 منقبين عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و5 دراجات نارية و6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن.

وأشارت إلى أن حرس السواحل الجزائرى أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب بولاية وهران (غرب)، فيما تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية الأغواط (وسط).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النصر السعودى يودع البطولة العربية بسقوط جديد أمام مولودية الجزائر.. فيديو

بوتفليقة: المساس بمؤسسات الدولة هو مساس بالدستور

وزارة الدفاع الجزائرية

الجماعات الإرهابية

الجزائر




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة