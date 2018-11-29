"الحماية المدنية" تخمد حريقين ناتجين عن ماس كهربائى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بمركز العسيرات حيث تسبب ماس كهربائى في نشوب حريق بمنزلين دون حدوث إصابات بشرية بينما نتج عنه نفوق 4 حيوانات، والثانى بدائرة مركز البلينا عقب نشوب حريق بسيارة نقل محملة بكمية من القطن عقب ملامستها أساك كهربائية عارية.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية نشوب الحريق بمنزل ملك "خليفه ع م خ "، 58 سنة، عامل،امتد لمنزل مجاور ملك شقيقه "أحمد ع م خ"، 43 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضاف مؤكدين نفوق عدد "4" رأس أغنام وبعض الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى لدىى نشوب حريق بسيارة بناحية بندر البلينا حيث أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قنا قيادة "أحمد ح م ع"، 38 سنة، سائق، ويقيم الصعايدة قنا بناحية بندر البلينا محملة بـــ" 2 " طن قطن لامست الحمولة أحد أسلاك الكهرباء المارة بالشارع مما أدى لحدوث شرر ونشوب حريق بالحمولة، وتمت السيطرة عليه وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف مؤكدا إحتراق الحمولة بالكامل ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلـة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.