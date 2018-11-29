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الحكم بالسجن 10 أشهر على مساعد طيار يابانى لتناوله الخمور قبل رحلة دولية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:04 م
الحكم بالسجن 10 أشهر على مساعد طيار يابانى لتناوله الخمور قبل رحلة دولية الشرطة البريطانية
أ ش أ
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أصدرت محكمة بريطانية اليوم الخميس حكما بالسجن 10 أشهر ضد مساعد طيار يابانى بتهمة تناول الخمور قبيل انطلاق رحلة دولية من بريطانيا إلى اليابان فى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ، أن السلطات البريطانية احتجزت مساعد الطيار - كاتسوتوشى جيتسوكاوا 42 عاما - فى مطار هيثرو الدولى ، حيث خضع لتحاليل طبية أثبتت تناوله الخمور بشكل يتجاوز الحد المسموح به قانونا .

وكان قائد الحافلة - التى تقل طاقم الطائرة قبيل إقلاعها – قد اشتم رائحة الكحول تنبعث بشكل واضح من فم مساعد الطيار اليابانى ، فقام بإبلاغ الشرطة البريطانية على الفور والتى قامت بالقبض عليه قبيل صعوده الطائرة فى مطار هيثرو البريطانى ، حيث اعترف أمام محكمة غرب لندن بتناول الخمور قبيل الإقلاع ، فيما أعربت شركة الطيران اليابانية التى يعمل بها عن اعتذارها عن هذا الحادث.

 

 


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