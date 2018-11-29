الجيش اليمنى يحرز تقدماً كبيراً فى معارك البيضاء

كتبت ـ إيمان حنا

شنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى، اليوم، الخميس، هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضا، طبقا لبيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى شنت هجومًا معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع فى ميمنة جبهة قانية، ومنها تبة الشجرة وتبة المنقاش، بالإضافة إلى تحرير مواقع أخرى فى ميسرة الجبهة ومنها: "التباب السود" وأجزاء من سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية.

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة منذ فجر اليوم، حيث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى خسائر أخرى فى المعدات القتالية، لافتاً إلى أن عناصر المليشيات تلوذ بالفر باتجاه منطقة الوهبية، وتقوم بتفجير العبارات وتفخيخ الخطوط والطرقات بالألغام والمتفجرات كعادتها فى جميع المناطق التى وصلت إليها.

وأضاف المصدر، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى الانقلابية فى مواقع متفرقة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فى صوف المليشيات.