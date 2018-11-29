video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرز تقدماً كبيراً فى معارك البيضاء

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:56 م
الجيش اليمنى يحرز تقدماً كبيراً فى معارك البيضاء قوات الجيش اليمنى
كتبت ـ إيمان حنا
إضافة تعليق

شنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى، اليوم، الخميس، هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضا، طبقا لبيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة.

 

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى شنت هجومًا معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع فى ميمنة جبهة قانية، ومنها تبة الشجرة وتبة المنقاش، بالإضافة إلى تحرير مواقع أخرى فى ميسرة الجبهة ومنها: "التباب السود" وأجزاء من سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية.

 

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة منذ فجر اليوم، حيث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى خسائر أخرى فى المعدات القتالية، لافتاً إلى أن عناصر المليشيات تلوذ بالفر باتجاه منطقة الوهبية، وتقوم بتفجير العبارات وتفخيخ الخطوط والطرقات بالألغام والمتفجرات كعادتها فى جميع المناطق التى وصلت إليها.

 

وأضاف المصدر، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى الانقلابية فى مواقع متفرقة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فى صوف المليشيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير البريطانى: محادثات سلام اليمن تبدأ فى السويد الأسبوع القادم

واشنطن تدعو مجلس الأمن لتأجيل مشروع قرار بشأن اليمن

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة