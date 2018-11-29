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الجريدة الرسمية تنشر منح السيسى وسام الرياضة لأبطال الاسكواش و"الآنسات"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:36 م
الجريدة الرسمية تنشر منح السيسى وسام الرياضة لأبطال الاسكواش و"الآنسات" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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نشرت الجريدة الرسمية قراري الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولي لبعثة المنتخب القومى للاسكواش بمناسبة حصولهم علي المركز الأول ببطولة العالم للفرق التي أقيمت بالصين؛ ومنح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لأعضاء فريق كرة القدم للآنسات بمناسبة الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة النسائية للأوليمبياد الخاص (شيكاغو 2018)
 
كان الرئيس السيسي استقبل اليوم كلاً من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.
 
 
 
 

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