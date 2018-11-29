البورصة تخسر 12.9 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة تراجع 1.7%

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.698 مليار جنيه، بنسبة تراجع 1.7% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 479.577 مليار جنيه إلى 470.325 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.485 مليار جنيه إلى 174.097 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 653.981 مليار جنيه إلى 644.422 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 558 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 572 ألف سند تقريبا.
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