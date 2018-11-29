البنك الدولى يطالب باستخدام تكنولوجيا المعلومات لضبط التدفقات المالية

كتب عبد الحليم سالم

شارك الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى الاجتماع الوزارى الذى دعت له الاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة) فى بيروت والتى تشمل الدول العربية، متحدثا عن تمويل التنمية فى المنطقة العربية.

تناول الدكتور محمود محيى الدين أبعاد تمويل التنمية وتعبئة الموارد المحلية وتحسين نظم الضرائب وتطوير مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتناول جهود البنك الدولى فى هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بنظم الحوكمة والتشريعات الاقتصادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لضبط التدفقات المالية فى الداخل والخارج والسيطرة على التدفقات المالية غير المشروعة التى تهدد التنمية والتى تتجاوز فى بعض البلدان ما تحصل عليه من مساعدات خارجية واستثمارات أجنبية مجتمعين على النحو الذى أشارت إليه التقارير الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتقرير الرئيس مبيكى عن التدفقات المالية غير المشروعة. واستعرض محيى الدين الإجراءات المطلوبة لزيادة التمويل الخاص والعام للتنمية المستدامة فى الدول العربية.

شارك فى الجلسة النائبة بهية الحريرى ممثلة عن رئيس الوزراء سعد الحريرى ومحمد معيط وزير مالية مصر، وعلى خليل وزير مالية لبنان، والمستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء لوحدة مكافحة الأموال فى مصر، ومنير ثابت المدير التنفيذى بالإنابة للاسكوا وموكيسا كيتوى سكرتير عام الأونكتاد.