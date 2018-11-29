البرلمان اليابانى يقر مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى

طوكيو (أ ش أ)

أقر مجلس النواب اليابانى، اليوم الخميس، مشروع قانون من أجل التصديق على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، ما يمهد الطريق لعرض المشروع على مجلس المستشارين اليابانى (الغرفة العليا للبرلمان).

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- فى نبا بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن اليابان والاتحاد الأوروبى يخططان لاستكمال تفاصيل الاتفاقية بنهاية العام الجارى، بهداف إدخالها حيز النفاذ فى شهر فبراير من العام القادم.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن الاتفاقية، التى تم توقيعها بالأحرف الأولى فى يوليو الماضى، من شأنها إنشاء منطقة للتجارة الحرة تغطى حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى العالمى، والغاء التعريفات الجمركية لمعظم واردات اليابان والاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلغى اليابان تعريفاتها على نحو 94% من جميع واردات الاتحاد، بحلول عام 2035؛ فيما يقوم الاتحاد بإلغاء تعريفات جمركية بنسبة 99% مفروضة على الواردات اليابانية؛ بما فى ذلك واردات السيارات.

وأشارت /جابان تايمز/ إلى أن المستهلكين اليابانيين سوف يتمكنون من الحصول على المنتجات بسعر أرخص بموجب هذه الاتفاقية.

كما أوضحت الصحيفة أن طوكيو وبروكسل سارعا إلى إنهاء خمس سنوات من المفاوضات بينهما، وسط مخاوف من السياسة الحمائية الأمريكية؛ التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أجل المُضى قُدما فى تحقيق هدف سياسته الخارجية وشعاره (أمريكا أولا).