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الاحتلال الإسرائيلى يقرر الإفراج عن 24 أسيرا بشروط

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:45 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر الإفراج عن 24 أسيرا بشروط قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، الإفراج عن 24 أسيرا مقدسيا من كوادر حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" بشروط.

وأوضح مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس- فى تصريح اليوم- أن شروط سلطات الاحتلال تتمثل بالحبس المنزلى 5 أيام، والإبعاد عن الضفة 14 يوما، ودفع كفالة مالية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت العشرات من كوادر حركة فتح بالقدس الأيام الماضية بالإضافة إلى محافظ القدس عدنان غيث ونائب أمين سر حركة فتح إقليم القدس عادل أبو زنيد ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال صباح اليوم وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسينى، ونائب المحافظ عبد الله صيام للتحقيق.

 


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