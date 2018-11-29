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الاحتلال الإسرائيلى تمدّد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:05 م
الاحتلال الإسرائيلى تمدّد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث عدنان غيث
( أ ف ب)
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أمرت محكمة إسرائيلية الخميس بتمديد اعتقال محافظ القدس الفلسطينى عدنان غيث لثلاثة أيام فى أعقاب توقيفه الأحد على خلفية تحقيق حول صفقة بيع أراض.

وندّد المسؤولون الفلسطينيون باعتقال غيث واعتبروه مسعى للضغط على القيادة الفلسطينية فى ما يتعلّق بقضية بيع الأراضي.

وأمرت محكمة القدس بتمديد اعتقاله حتى الأحد المقبل ريثما يتواصل التحقيق، وفقاً للمتحدّث باسم الشرطة ميكى روزنفيلد.

وأوقف محافظ القدس فى 25 نوفمبر للمرة الثانية خلال أشهر، وفى الأسابيع الأخيرة اقتيد غيث للاستجواب مراراً، ودهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه فى 4 نوفمبر.

 

 


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اعتقال محافظ القدس

عدنان غيث

القدس




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