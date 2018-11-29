الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه لزيادة التوتر بين روسيا وأوكرانيا

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أعرب الاتحاد الأوروبى عن "قلقه الشديد" حيال ما وصفه بـ "الزيادة الخطيرة" للتوترات بين روسيا وأوكرانيا فى بحر آزوف.

وقالت مفوضة الأمن والخارجية لدى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى - فى بيان أوردته قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس - " إن حكومات الدول الـ28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوة من جانب روسيا، وهو أمر غير مقبول فى سياق من العسكرة المتزايدة فى المنطقة".

وأضافت ، أن الاتحاد الأوروبى سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهو مصمم على التصرف بشكل مناسب، و بالتنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين ، ودعت روسيا إلي ضمان مرور حر وبلا عوائق عبر مضيق كيرتش من وإلى بحر آزوف، وفقا للقانون الدولى.

وطالبت جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس ، وقالت " نحض روسيا بشدة على الإفراج بدون قيد أو شرط وبلا تأخير عن السفن التى جرى احتجازها وعن طاقمها ومعداتها ".

وكانت بولندا دعمت فكرة فرض عقوبات جديدة، لكن دولا عدة بينها فرنسا وألمانيا رأت أن هذا سابق لأوانه.

يذكر أن البحرية الروسية احتجزت ثلاث سفن أوكرانية يوم الأحد الماضي ، حيث قالت إن هذه السفن انتهكت حدودها الدولية ، وهو الأمر تنفيه أوكرانيا.