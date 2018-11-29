الأقصر تستعد لفعاليات مبادرة 100 مليون صحة بتجهيز 102 موقع

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق فى محافظة الأقصر، بعد غد السبت الأول من ديسمبر 2018، مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية فبراير 2019.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالى 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومى للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سى وقياس السكر العشوائي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر – فى بيان - إلى أن فحـص فيروس سى سيكون للمصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين ممن لم يسبق لهم العلاج، أما فحص الأمراض غير السارية فسيكون المصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين يتضمنون من سبق تقديم علاج فيروس سى لهم، موضحا أنه يتم الاستعانة خلال الحملة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وبالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبسيارات العيادات المتنقلة، وبعض مراكز الشباب والرياضة فى قرى المحافظة، مشيرا إلى كل فريق طبى يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، بإجمالى عدد فرق 251 فريق طبي.

وأضاف عبدالجواد، أن مواقع الفحص الثابتة خلال فترة تنفيذ المبادرة فى بندر الأقصر: "مكتب صحة أول ـ وحدة الزناقطة ـ وحدة الكرنك القديم ـ وحدة القباحى الغربى ـ مركز الرعاية ـ نجع الخطباء ـ مكتب صحة ثان ـ وحدة منشاة العمارى ـ وحدة الشيخ موسى ـ وحدة الكرنك الجديد ـ وحدة العوامية ـ وحدة نجع الطويل ـ الحجر الصحى بالمطار ـ مستشفى الأقصر العام ـ مستشفى الأقصر الدولي، مستشفى الحميات"، وفى إدارة القرنة: "وحدة الضبعية ـ وحدة الطارف ـ وحدة البعيرات ـ وحدة الشيخ عامرـ وحدة الأقالتة ـ وحدة آل عثمان ـ وحدة الزمامى ـ وحدة القبلى قامولا ـ وحدة نجع البركة ـ مستشفى القرنة"، وفى إدارة البياضية: "وحدة البغدادى ـ وحدة الحبيل ـ مستشفى البياضية "العيادات الخارجية ـ عبد العزيز" ـ مركز الشباب، وفى إدارة الزينية: "وحدة الزينية قبلى ـ وحدة الزينية بحرى ـ وحدة الصعايدة ـ وحدة العشى ـ وحدة أبوطربوش ـ وحدة طيبة ـ وحدة مدامود العجوز"، وفى إدارة الطود: "وحدة المريس ـ حاجر المريس ـ منشية النوبة ـ نجع الوحدة ـ العديسات بحرى ـ العديسات قبلى ـ وحدة الطود ـ وحدة الندافين ـ وحدة الضمان".

أما مواقع فحص المواطنين فى إدارة أرمنت: "وحدة أبودغار ـ وحدة الرياينة ـ حاجر الرزيقات ـ وحدة الرزيقات بحرى ـ وحدة الرزيقات قبلى ـ وحدة الديمقراط ـ وحدة المحاميد بحرى ـ وحدة المحاميد قبلى ـ رعاية الطفل ـ مستشفى حميات أرمنت ـ مستشفى أرمنت التخصصى ـ مركز طبى أرمنت الحيط ـ مركز شباب أرمنت الحيط"، وفى إدارة إسنا: "النجوع قبلى ـ النجوع بحرى ـ وابورات المطاعنة ـ إسنا قبلى ـ أحمد سعيد ـ باويل ـ توماس 3 ـ العضايمة ـ النمسا ـ المساوية ـ القرايا ـ الزنيقة ـ أصفون ـ الرعاية ـ سطيح ـ وحدة الدير ـ وحدة الشغب ـ الحليلة ـ وحدة المعلا ـ وحدة زرنيخ ـ وحدة كومير ـ وحدة ترعة ناصر ـ وحدة جزيرة راجح ـ وحدة الحلة ـ وحدة حاجر العضايمة ـ وحدة طفنيس ـ وحدة الغريرة ـ وحدة الكيمان ـ وحدة الحميدات شرق ـ وحدة الشيخ أحود ـ مكتب الصحة ـ مستشفى صدر إسنا ـ عيادة الجلدية ـ مستشفى الرمد ـ مستشفى إسنا التخصصية ـ الإدارة الصحية بإسنا"، ويذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".